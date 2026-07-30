Подросток погиб от удара током во время мойки мотоцикла в Белгородской области

Согласно версии следствия, мальчик использовал аппарат высокого давления, подключённый к электрической сети через удлинитель. Во время работы он получил поражение электротоком и скончался на месте происшествия. В ведомстве уточнили, что сейчас следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, чтобы выяснить все детали случившегося. Устанавливаются точные обстоятельства, при которых произошла трагедия.