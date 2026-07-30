В Аргентине при крушении вертолёта экстренных служб погибли семь человек

В провинции Сан-Хуан на западе Аргентины потерпел крушение вертолёт Bell 412EP, который должен был участвовать в работах по контролю над лесным пожаром в соседней Ла-Риохе. На борту находились семь человек, все они погибли. Об этом сообщил губернатор провинции Марсело Оррего.