В Полтаве произошел взрыв

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Взрыв произошел в Полтаве на Украине. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Сирены работают в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
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