На Камчатке спасатели оказали помощь туристам, застрявшим на сопке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Спасатели оказали помощь гостям Петропавловска-Камчатского, застрявшим на Никольской сопке в центре города. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
В службу спасения поступила информация о том, что требуется помощь двум молодым людям, которые не могут самостоятельно спуститься со склона сопки в центре города.
«На место вызова убыла дежурная смена поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Прибыв на место, спасатели оперативно обнаружили молодых людей и с помощью альпинистского снаряжения по очереди подняли “скалолазов” на вершину сопки», — говорится в сообщении.
Камчатские спасатели предупреждают об опасности Никольской сопки. Кажется, что подняться на нее очень легко. Однако это обманчивое впечатление, ближе к вершине склон превращается в груду сыпучих камней. Кроме того, под самым верхом есть непроходимые места.