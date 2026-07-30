В сербской Воеводине объявили ЧП после рекордного падения уровня воды в Дунае

Наиболее сложная ситуация сложилась на территориях Сомбора, Кулы и Врбаса. По оценке штаба, последствия экстремального снижения уровня воды могут распространиться и на другие районы, поэтому было принято решение о введении режима ЧС для проведения срочных мероприятий. Правительство Воеводины направило 270 млн динаров (около €2,3 млн) государственному предприятию «Воды Воеводины». Средства предназначены для аварийных работ и поддержания работоспособности гидросистемы в условиях продолжительного маловодья.