На Камчатке спасли туристов, застрявших на Никольской сопке

Ранее спасатели обнаружили на Эльбрусе тело погибшего альпиниста из Краснодарского края. Сигнал о помощи поступил 26 июля с седловины горы, где на высоте 5,3 тыс. метров находились двое россиян с зарегистрированным маршрутом. Одного участника спасатели эвакуировали, а второго нашли без признаков жизни. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение. В ходе поисковых работ сотрудники МЧС также спустили со склона тела ещё трёх погибших альпинистов. Следственный комитет начал проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.