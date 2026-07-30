Стас Намин не подавал гражданский иск к пасынку по делу о двойном убийстве

Ранее Мособлсуд приговорил Ткаченко к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство своей бабушки и сводного брата. В суде он признал вину, но не согласился с квалификацией своих действий. Защита настаивала на наличии у него психических отклонений и утверждала, что в момент преступления он находился в состоянии аффекта, однако экспертиза не подтвердила тяжёлого психического расстройства. В своих показаниях Намин отмечал, что пасынок пытался переложить ответственность за двойное убийство на свою мать, которая прибыла на место преступления до вызова полиции. Апелляционный суд в июне оставил приговор в силе.