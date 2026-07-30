Бывшие замгубернатора Белгородской области осуждены на 20 и 19 лет

«[Был оглашен] приговор. Зайнуллин — 20 лет строгого режима, Базаров — 19 лет строгого режима. Разным фигурантам были назначены штрафы от 8 млн рублей до 500 млн рублей», — сказал он.
По данным защитника, еще семерым фигурантам дела было назначено наказание в виде лишения свободны с отбыванием в колонии строгого режима. Максимальный тюремный срок составил 20 лет.
Летом 2025 года Базаров и Зайнуллин были задержаны по делу о хищении денежных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области с Украиной.
Среди возбужденных уголовных дел — получение взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций за содействие в заключении контрактов на строительные работы и общее покровительство. Следствием было установлено, что Базаров дал указание закупить для оборонительных сооружений тетраэдры (так называемые зубы дракона) «с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием». Чиновник лично курировал строительство фортификационных сооружений и закупки для них. Среди соучастников Базарова — экс-начальник УКС Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько, Лариса Стрелецкая и замминистра строительства региона Владимир Губарев.
Ранее ТАСС сообщал, что Останкинский суд Москвы обратил в доход государства почти 1 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ солидарно с организаторов строительства фортификационных сооружений в Белгородской области.