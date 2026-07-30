Бывшие замгубернатора Белгородской области осуждены на 20 и 19 лет

Среди возбужденных уголовных дел — получение взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций за содействие в заключении контрактов на строительные работы и общее покровительство. Следствием было установлено, что Базаров дал указание закупить для оборонительных сооружений тетраэдры (так называемые зубы дракона) «с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием». Чиновник лично курировал строительство фортификационных сооружений и закупки для них. Среди соучастников Базарова — экс-начальник УКС Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько, Лариса Стрелецкая и замминистра строительства региона Владимир Губарев.