Автозаправка повреждена в Горловке ДНР из-за удара ВСУ

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Калининском районе Горловки повреждена автозаправочная станция», — говорится в заявлении мэра.
Накануне в результате ударов беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Донецкой Народной Республике погиб один мирный житель и пострадали ещё 14 человек. Наибольшее число раненых — 10 человек — получили травмы при атаке на рейсовый автобус на трассе Луганск — Светлодарск. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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