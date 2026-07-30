В Киеве произошли взрывы

Подробности не приводятся. Сирены сейчас звучат в столице Украины, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
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