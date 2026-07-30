Подозреваемый в убийстве жительницы Подмосковья уехал из России

Напомним, пропавшую Наталью искали в Одинцовском округе почти две недели. Перед исчезновением она поссорилась с сожителем и ушла из дома вместе с кавалер-кинг-чарльз-спаниелем. Спустя несколько дней волонтёры обнаружили испуганную собаку возле сарая на Советской улице в селе Ромашково. В том же районе поисковая группа нашла тело хозяйки с признаками насильственной смерти. Следствие считает, что убийство могло произойти 18 июля. Наталья работала стилистом и психологом, занималась модельным бизнесом и участвовала в кастингах конкурса «Мисс Россия». Одинцовская городская прокуратура взяла расследование уголовного дела под контроль.