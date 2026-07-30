Пенсионерка отдала целительнице носок с миллионом рублей в Приморье

Во Владивостоке полиция задержала лжецелительницу из Хабаровска. 51-летняя приезжая обманула 85-летнюю пенсионерку на 1,02 миллиона рублей во время ритуала на улице Черемуховой. Чтобы женщина ее не узнала, аферистка надела парик. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Пенсионерка познакомилась с женщиной на улице. Незнакомка пообещала вылечить ее от всех болезней. Для обряда она велела принести фотографию и все деньги. Пожилая женщина сложила более миллиона рублей в носок и пришла на детскую площадку. Там мошенница положила деньги на скамейку и велела бабушке отвернуться. После ритуала целительница отдала носок и сказала спрятать его под матрас. Дома пенсионерка обнаружила внутри фальшивые купюры вместо настоящих.
«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные задержали по подозрению в совершении мошеннических действий 51-летнюю ранее судимую за совершение имущественных преступлений приезжую из Хабаровска», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Сейчас правоохранители проверяют задержанную на причастность к другим похожим преступлениям. По факту мошенничества заведено уголовное дело.