Пенсионерка отдала целительнице носок с миллионом рублей в Приморье

Пенсионерка познакомилась с женщиной на улице. Незнакомка пообещала вылечить ее от всех болезней. Для обряда она велела принести фотографию и все деньги. Пожилая женщина сложила более миллиона рублей в носок и пришла на детскую площадку. Там мошенница положила деньги на скамейку и велела бабушке отвернуться. После ритуала целительница отдала носок и сказала спрятать его под матрас. Дома пенсионерка обнаружила внутри фальшивые купюры вместо настоящих.