Въехавший в подземный переход метро «Домодедовская» автомобиль убрали

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Автомобиль, въехавший на одну из лестниц подземного перехода станции метро «Домодедовская» в Москве, убрали. Ограничения на выход со станции сняты, сообщает столичный департамент транспорта.
«Автомобиль убран, ограничения выхода № 4 сняты», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось о ДТП у подземного перехода у станции метро «Домодедовская» в Москве. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
По предварительным данным, в Mustang врезался другой автомобиль, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора. После этого иномарка отлетела на тротуар и скатилась по лестнице подземного перехода.
Информацию о столкновении ТАСС подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Как отметил собеседник агентства, пострадавших нет.