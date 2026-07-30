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В Винницкой области произошли взрывы

В регионе работают сирены воздушной тревоги.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли в Винницкой области на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Подробности не приводятся.

Сирены работают в Киеве, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

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