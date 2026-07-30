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Пожар в хабаровской девятиэтажке тушили почти три часа

Трое взрослых пострадавших доставлены в больницу.

Источник: Хабаровский край сегодня

Дознаватели МЧС России устанавливают причины возникновения возгорания в многоэтажном доме на улице Артёмовской. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Пожарные расчеты и бригады скорой помощи выезжали на вызов на улицу Артемовскую. С балконов квартир, расположенных на двух верхних этажах девятиэтажного дома вырывалось пламя. Внутри жилья горели домашние вещи и обстановка на кухнях, комнатах и балконах на общей площади 50 квадратных метров.

Борьба с огнем продолжалась около трех часов. На месте работали 22 специалиста и 7 единиц техники. Пожарные с помощью спасательных устройств спасли из дыма 6 человек, 52 жильца вышли на улицу самостоятельно. Бригадами скорой помощи трое взрослых доставлены в медицинское учреждение.

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