Пожар в хабаровской девятиэтажке тушили почти три часа

Дознаватели МЧС России устанавливают причины возникновения возгорания в многоэтажном доме на улице Артёмовской. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пожарные расчеты и бригады скорой помощи выезжали на вызов на улицу Артемовскую. С балконов квартир, расположенных на двух верхних этажах девятиэтажного дома вырывалось пламя. Внутри жилья горели домашние вещи и обстановка на кухнях, комнатах и балконах на общей площади 50 квадратных метров.
Борьба с огнем продолжалась около трех часов. На месте работали 22 специалиста и 7 единиц техники. Пожарные с помощью спасательных устройств спасли из дыма 6 человек, 52 жильца вышли на улицу самостоятельно. Бригадами скорой помощи трое взрослых доставлены в медицинское учреждение.