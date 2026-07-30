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В Горловке при атаке БПЛА ВСУ получила повреждения АЗС

В Горловке атакам украинских беспилотников подверглись АЗС и транспортное средство.

Источник: Аргументы и факты

Автозаправочная станция получила повреждения в Горловке в ДНР вследствие атаки украинского беспилотного летательного аппарата, сообщил глава города Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) в Калининском районе Горловки повреждена автозаправочная станция», — написал мэр в своём канале на платформе «Макс».

Кроме того, по его данным, в Центрально-Городском районе города вражеская атака привела к повреждению гражданского автотранспортного средства.

Напомним, 28 июля стало известно, что в городе Шебекино Белгородской области в результате удара украинского БПЛА по рейсовому автобусу пострадали не менее 19 мирных жителей. 18 человек были госпитализированы. Также при атаке ВСУ были повреждены автобус, грузовой автомобиль и посечена осколками легковая машина.

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