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В Мордовии объявили беспилотную опасность

Об этом сообщили в правительстве.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен на территории Мордовии. Об этом сообщает правительство республики в «Максе».

«На территории Республики Мордовия объявлен сигнал “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.