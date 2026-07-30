Число жертв землетрясения в Японии может достичь 18

Землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых мощных в стране за последние годы. По японской шкале интенсивности землетрясений, которая в отличие от магнитуды отражает не выделившуюся при землетрясении энергию, а то, как толчки ощущаются на поверхности, оно было оценено в максимальные 7 баллов.