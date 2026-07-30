Число жертв землетрясения в Японии может достичь 18

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло 28 июля острове Кюсю в Японии, может вырасти до 18. Это следует из данных местных властей.
Так, по данным канала NHK, погибшими числятся 12 человек. Еще шестеро находятся в так называемом состоянии остановки сердца и легких, как в Японии называют клиническую смерть, которую могут констатировать лишь медики, а не спасатели.
Кроме того, пока не удалось установить местоположение еще четырех человек.
Накануне власти сообщали о гибели 13 человек, причиной смерти которых могут быть последствия землетрясения. Также 7 человек получили тяжелые травмы, еще 29 — легкие.
В результате землетрясения многие дома остались без света, воды и газа. В некоторых районах разрушены дома, повреждены дороги и мосты.
Помощь в ликвидации последствий землетрясения оказывают около 4,6 тыс. бойцов Сил самообороны.
Землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых мощных в стране за последние годы. По японской шкале интенсивности землетрясений, которая в отличие от магнитуды отражает не выделившуюся при землетрясении энергию, а то, как толчки ощущаются на поверхности, оно было оценено в максимальные 7 баллов.