ВСУ атаковали рейсовый автобус на дороге Луганск — Светлодарск

На автодороге Луганск — Светлодарск рейсовый автобус подвергся атаке ударного беспилотника. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его информации, в результате удара травмы получили десять человек. Двое женщин получили тяжелые ранения, еще шесть пассажиров, среди которых мужчины и женщины, были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.
Кроме того, еще две женщины получили различные повреждения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту атаки ВСУ на автобус в Белгородской области.