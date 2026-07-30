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ВСУ атаковали рейсовый автобус на дороге Луганск — Светлодарск

Вооруженные силы Украины ударным беспилотником атаковали рейсовый автобус на дороге Луганск — Светлодарск.

Источник: Аргументы и факты

На автодороге Луганск — Светлодарск рейсовый автобус подвергся атаке ударного беспилотника. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его информации, в результате удара травмы получили десять человек. Двое женщин получили тяжелые ранения, еще шесть пассажиров, среди которых мужчины и женщины, были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Кроме того, еще две женщины получили различные повреждения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту атаки ВСУ на автобус в Белгородской области.

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