В Приморье задержали женщину, похитившую у пенсионерки 1 млн рублей

«Пожилая женщина рассказала, что столкнулась с мошенничеством со стороны незнакомки. Незнакомка заявила, что может вылечить ее от всех болезней, однако для проведения специального обряда необходимо принести все имеющиеся денежные накопления и фотографию. Поддавшись уговорам лже-целительницы, пенсионерка взяла свои сбережения, 1 025 000 рублей, спрятала их в носок и пришла на детскую площадку около дома, где ее уже ждала злоумышленница», — говорится в сообщении.