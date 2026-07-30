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В Приморье задержали женщину, похитившую у пенсионерки 1 млн рублей

Злоумышленница пообещала женщине вылечить ее от всех болезней.

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. В Приморье задержали женщину, которая пообещала пенсионерке вылечить ее от всех болезней. Подозреваемая похитила более 1 млн рублей у пожилой женщины, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Пожилая женщина рассказала, что столкнулась с мошенничеством со стороны незнакомки. Незнакомка заявила, что может вылечить ее от всех болезней, однако для проведения специального обряда необходимо принести все имеющиеся денежные накопления и фотографию. Поддавшись уговорам лже-целительницы, пенсионерка взяла свои сбережения, 1 025 000 рублей, спрятала их в носок и пришла на детскую площадку около дома, где ее уже ждала злоумышленница», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе «ритуала» женщина попросила пенсионерку передать деньги и отвернуться. Затем она заменила купюры фальшивыми и отдала потерпевшей. Женщину задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).