На Сахалине самолёт вернулся в аэропорт вылета после столкновения с птицей

Ранее Life.ru писал, что самолёт, следовавший рейсом из Новосибирска в Краснодар, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после возгорания двигателя в воздухе. Огонь удалось ликвидировать силами экипажа ещё до посадки. Воздушное судно благополучно приземлилось в Новосибирске. На борту находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, медицинская помощь никому не потребовалась.