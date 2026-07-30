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Смерть подростка в детском центре в Костанае: стали известны подробности

Стали известны некоторые подробности гибели 14-летнего подростка в центре оказания специальных социальных услуг в Костанае, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Подростка уже мертвым нашли воспитатели — все произошло в обеденное время. Правозащитники предполагают, что все могло случиться из-за отсутствия кондиционера в комнатах для детей — в помещениях в жаркие дни бывает душно. Тем не менее точную причину смерти предстоит установить следователям и судмедэкспертам. Телеканал отмечает, что данный центр не раз попадал в поле зрения правоохранителей. В одном случае педагог «воспитывал» детей палкой и пинками. В другом воспитателя уволили за то, что она прижигала девочку-подростка утюгом.

Ранее мы писали, что в Сети появилась информация о смерти 14-летнего подростка в Костанайском детском центре оказания специальных социальных услуг. Полиция сообщила, что проводит проверку.