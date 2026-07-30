Смерть подростка в детском центре в Костанае: стали известны подробности

Подростка уже мертвым нашли воспитатели — все произошло в обеденное время. Правозащитники предполагают, что все могло случиться из-за отсутствия кондиционера в комнатах для детей — в помещениях в жаркие дни бывает душно. Тем не менее точную причину смерти предстоит установить следователям и судмедэкспертам. Телеканал отмечает, что данный центр не раз попадал в поле зрения правоохранителей. В одном случае педагог «воспитывал» детей палкой и пинками. В другом воспитателя уволили за то, что она прижигала девочку-подростка утюгом.