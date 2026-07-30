NHK: Число жертв землетрясения в Японии может вырасти до 18

Сейчас официально подтверждена гибель 12 человек. Ещё шестеро находятся в состоянии «остановки сердца и лёгких». Так в Японии называют клиническую смерть. Спасатели также не могут установить местонахождение четырёх человек. Поисковые работы продолжаются в районах, которые сильнее всего затронула стихия.
Накануне власти отдельно сообщали о смерти 13 человек. Семь пострадавших получили тяжёлые травмы, ещё 29 — лёгкие. Землетрясение нарушило подачу электричества, воды и газа. В отдельных районах разрушились здания, повреждения получили дороги и мосты.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло возле острова Кюсю. Эпицентр находился в районе префектуры Кумамото, а очаг залегал на глубине около 10 км. Подземные толчки зафиксировали в 16:27 по местному времени, или в 10:27 мск. Главное метеорологическое агентство Японии предупредило жителей побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро об угрозе цунами. Пострадали более 50 человек. Землетрясение вызвало пожары, обрушения зданий и перебои с электричеством. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити также сообщила о повреждениях дорог и мостов.
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