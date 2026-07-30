Суд дал 19 и 20 лет двум экс-заместителям губернатора Белгородской области

Зайнуллина оштрафовали почти на 500 млн рублей, Базарова — на 500 млн рублей. Суд также запретил им занимать государственные должности более 10 лет. Всего по делу проходили 10 человек. Бывший глава управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников получил 20 лет колонии и штраф в размере 500 млн рублей. Фигурантам вменили присвоение или растрату, взятки в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями.