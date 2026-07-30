18-летний комсомольчанин забирал деньги у обманутых мошенниками пенсионерок

Пожилым горожанкам позвонили мошенники и представились их детьми. Они рассказали, что попали в ДТП, сбили подростков и арестованы и им нужны деньги для решения вопроса. Эту версию подтвердили следующие мошенники, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, и сказали, что за деньгами приедет доверенное лицо. Пенсионерки поверили и отдали курьеру 500 и 150 тысяч рублей. Он перевел деньги по реквизитам мошенников, себе оставил свою часть — 60 тысяч рублей и потратил 7 тысяч, после чего его задержали полицейские.