18-летний комсомольчанин забирал деньги у обманутых мошенниками пенсионерок

В Комсомольске-на-Амуре полиция задержала 18-летнего курьера мошенников, забравшего деньги у двух обманутых 84-летних пенсионерок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пожилым горожанкам позвонили мошенники и представились их детьми. Они рассказали, что попали в ДТП, сбили подростков и арестованы и им нужны деньги для решения вопроса. Эту версию подтвердили следующие мошенники, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, и сказали, что за деньгами приедет доверенное лицо. Пенсионерки поверили и отдали курьеру 500 и 150 тысяч рублей. Он перевел деньги по реквизитам мошенников, себе оставил свою часть — 60 тысяч рублей и потратил 7 тысяч, после чего его задержали полицейские.
Курьер признался в преступлении и сказал, что нашел работу «инкассатора» в соцсети, где искал быстрый легкий заработок.
— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ). При обыске по месту жительства фигуранта изъяты 53 тысячи рублей, полученные в результате противоправных деяний, и сотовый телефон, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, жители Хабаровского края с начала года отдали мошенникам 792 млн рублей.