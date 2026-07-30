В Приморье девочка попала в больницу из-за выпитого средства для чистки плит

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Девочка попала в Краевую детскую клиническую больницу № 1 в Приморье после того, как случайно выпила жидкость для чистки плит. У ребенка сформировалось тяжелое рубцовое сужение пищевода, сообщили в пресс-службе Минздрава Приморья.
«Недавно в отделение поступила девочка из Лесозаводска, которая случайно выпила средство для чистки плит. После первичного лечения ей было рекомендовано пройти контрольное обследование через две недели, однако семья обратилась к врачам более чем через месяц. К этому времени у ребенка сформировалось тяжелое рубцовое сужение пищевода: девочка уже не могла самостоятельно есть и пить, потеряла 15 кг массы тела, а для питания врачам пришлось установить гастростому», — говорится в сообщении.
По словам врача-хирурга Марины Юркиной, щелочь вызывает глубокие повреждения тканей пищевода. Если начать лечение сразу, то есть высокие шансы избежать тяжелых последствий. При позднем обращении формируются грубые рубцы, лечение может продолжаться годами, а в некоторых случаях ребенку требуется сложная реконструктивная операция.
В пресс-службе Минздрава Приморья добавили, что за последние пять лет специалисты Краевой детской клинической больницы № 1 оказали помощь более чем 10 пациентам с ожогами пищевода. Чаще всего подобные травмы получают дети младшего возраста, однако подобные случаи происходят и с подростками.