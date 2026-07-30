Мэрию Якутска эвакуировали после анонимного сообщения о «минировании» здания

Ранее помощницу воспитателя детского сада в Благовещенске оштрафовали на 100 тысяч рублей после ложного сообщения о минировании. Как выяснилось, женщина сделала это, потому что хотела уйти домой пораньше. Поняв, что её не отпустят, она вставила в телефон запасную сим-карту, создала аккаунт в мессенджере и отправила коллеге сообщения. В них говорилось, что учреждение заминировано, а у руководства осталось 45 минут до взрыва.