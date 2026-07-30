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В ДНР при атаках ударных дронов ВСУ один человек погиб и ещё 14 пострадали

Денис Пушилин сообщил, что 29 июля в ДНР при атаках ударных украинских беспилотников погиб человек, ещё 14 мирных жителей получили ранения.

Источник: Аргументы и факты

Один человек погиб и ещё 14 мирных жителей пострадали в ДНР 29 июляв результате атак вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Денис Пушилин.

В своём канале на платформе «Макс» он уточнил, что в посёлке Луганское нападению подвергся автомобиль. Эта атака привела к гибели мужчины. Ещё один удар был нанесён противником по рейсовому автобусу на автодороге Луганск — Светлодарск. Травмы и ранения получили 10 мирных жителей.

Также был атакован автомобиль в Светлодарске, где пострадали мужчина и женщина. Кроме того, поступила информация об одном пострадавшем в Центрально-Городском районе Горловки. Такой же инцидент произошёл в Волновахском муниципальном округе.

Пушилин подчеркнул, что всем, кто пострадал, медики оказывают квалифицированную помощь. Он пожелал раненым скорейшего выздоровления. Помимо этого, глава региона проинформировал о повреждениях в городских округах Горловка, Дебальцево, Торез, Харцызск, Амвросиевском и Волновахском районах.

Напомним, 29 июля в Курске удару украинского БПЛА подвергся многоквартирный дом. В результате случившегося получил ожог 26-летний мужчина. В городе также произошёл еще один инцидент с упавшим вражеским беспилотником.