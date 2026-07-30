В ДНР при атаках ударных дронов ВСУ один человек погиб и ещё 14 пострадали

В своём канале на платформе «Макс» он уточнил, что в посёлке Луганское нападению подвергся автомобиль. Эта атака привела к гибели мужчины. Ещё один удар был нанесён противником по рейсовому автобусу на автодороге Луганск — Светлодарск. Травмы и ранения получили 10 мирных жителей.