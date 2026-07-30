В Японии подтвердили гибель 17 человек при землетрясении

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Власти префектуры Кумамото, где ранее произошло землетрясение магнитудой 7,1, подтвердили гибель 17 человек.
В частности, пятеро погибли в результате обрушения в торговом центре Aeon, где после землетрясения произошел взрыв, предварительно, газа. Еще восемь человек погибли из-за разрушений на заводе Nippon Paper Industries.
Еще шесть человек находятся в состоянии остановки сердца и легких, как в Японии называют клиническую смерть, которую могут констатировать лишь медики, а не спасатели. Также не установлено местонахождение еще одного человека.
В результате землетрясения многие дома остались без света, воды и газа. В некоторых районах разрушены дома, пострадали дороги и мосты.
Помощь в ликвидации последствий землетрясения оказывают около 4,6 тыс. бойцов Сил самообороны.
Землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых мощных в стране за последние годы. По японской шкале интенсивности землетрясений, которая в отличие от магнитуды отражает не выделившуюся при землетрясении энергию, а то, как толчки ощущаются на поверхности, оно было оценено в максимальные 7 баллов.