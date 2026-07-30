США ударили по жилому дому в Иране

Согласно данным телеканала Press TV, на иранский остров Кешм пришелся удар США, в результате чего жилое здание пострадало, и под обломками остались два человека.
«Удар США был нанесен по жилому дому на острове Кешм, команды спасателей продолжают попытки найти двух человек, оказавшихся под завалами», — сообщается в Telegram-канале Press TV.
Центральное командование ВС США ранее объявило о начале новой серии ударов по территории Ирана, которая стартовала в 3 часа ночи по московскому времени в четверг.