Беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области

Украинские БПЛА ударили по складу Wildberries в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram. В здании произошел пожар, который сейчас тушат подразделения МЧС.
По предварительной информации, один человек пострадал. Из здания эвакуировали больше 200 сотрудников. К месту происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов, добавил господин Мельниченко.
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