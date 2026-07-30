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Беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области

Украинские БПЛА ударили по складу Wildberries в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram. В здании произошел пожар, который сейчас тушат подразделения МЧС.

Украинские БПЛА ударили по складу Wildberries в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram. В здании произошел пожар, который сейчас тушат подразделения МЧС.

По предварительной информации, один человек пострадал. Из здания эвакуировали больше 200 сотрудников. К месту происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов, добавил господин Мельниченко.

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