Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области

В Пензенской области произошла террористическая атака на склад компании Wildberries с использованием украинских беспилотников. По предварительным данным, один человек получил ранения, а около 200 сотрудников были эвакуированы. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о том, что в результате атаки вражескими беспилотниками на склад Wildberries возникло открытое горение. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы, включая скорую помощь, пожарные расчеты и представители МЧС.
«По предварительной информации, есть один пострадавший. Порядка 200 сотрудников были эвакуированы для обеспечения их безопасности», — отметил губернатор в своем сообщении на канале «Макс».
Спасательные службы активно работают над ликвидацией пожара, возникшего в результате атаки. Губернатор подчеркнул, что на месте происшествия продолжается борьба с огнем, и все необходимые меры принимаются для минимизации последствий инцидента.
Правоохранительные органы также задействованы в операции, чтобы обеспечить безопасность на территории склада и провести расследование случившегося. Ожидаются дополнительные сообщения о состоянии пострадавшего и ходе ликвидации последствий атаки.
Ранее склад Wildberries в Удмуртии приостановил прием товаров.