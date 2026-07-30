Беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области

Склад Wildberries в Пензенской области подвергся атаке с использованием беспилотников, в результате чего, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано. На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем», — заявил Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.Читать дальше