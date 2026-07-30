Мэрию Якутска эвакуировали после сообщения о минировании

Сотрудников администрации Якутска эвакуировали из здания мэрии после поступления анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Решение о полной эвакуации было принято сразу после получения письма, чтобы обеспечить безопасность людей.
В настоящее время на месте работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники. Территория вокруг здания оцеплена, проводится проверка поступившей информации.
В связи с работой оперативных служб временно ограничено движение транспорта по улице Курашова на участке между проспектом Ленина и улицей Ярославского. Городские власти призвали жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения.
Ранее сообщалось, что сообщение о бомбе, якобы заложенной в зоне пассажирского терминала румынского порта Констанца на Черном море, не подтвердилось. Тревога оказалась ложной.