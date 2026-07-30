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Мэрию Якутска эвакуировали после сообщения о минировании

Сотрудники администрации Якутска эвакуированы из здания мэрии из-за анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудников администрации Якутска эвакуировали из здания мэрии после поступления анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Решение о полной эвакуации было принято сразу после получения письма, чтобы обеспечить безопасность людей.

В настоящее время на месте работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники. Территория вокруг здания оцеплена, проводится проверка поступившей информации.

В связи с работой оперативных служб временно ограничено движение транспорта по улице Курашова на участке между проспектом Ленина и улицей Ярославского. Городские власти призвали жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения.

Ранее сообщалось, что сообщение о бомбе, якобы заложенной в зоне пассажирского терминала румынского порта Констанца на Черном море, не подтвердилось. Тревога оказалась ложной.