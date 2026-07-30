Глоток жидкости для чистки плит стоил 11-летней девочке пищевода и 15 кг веса

«После первичного лечения ей было рекомендовано пройти контрольное обследование через две недели, однако семья обратилась к врачам более чем через месяц. К этому времени у ребёнка сформировалось тяжёлое рубцовое сужение пищевода: девочка уже не могла самостоятельно есть и пить, потеряла 15 кг массы тела, а для питания врачам пришлось установить гастростому», — заявили в приморском Минздраве.