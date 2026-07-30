Комсомольчанин купил водительские права за 50 тыс рублей

Сотрудники ДПС остановили автомобиль на дороге и стали проверять документы водителя. Они выглядели подозрительно, и экспертиза подтвердила, что водительские права подделаны. Как выяснилось, горожанин купил их два года назад и заплатил наличными 50 тысяч рублей.