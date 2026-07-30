Комсомольчанин купил водительские права за 50 тыс рублей

В Комсомольске-на-Амуре за подделку документов осужден 42-летний горожанин, купивший водительские права, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сотрудники ДПС остановили автомобиль на дороге и стали проверять документы водителя. Они выглядели подозрительно, и экспертиза подтвердила, что водительские права подделаны. Как выяснилось, горожанин купил их два года назад и заплатил наличными 50 тысяч рублей.
— Суд признал комсомольчанина виновным в подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ) и приговорил к 5 месяцам ограничения свободы, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее жительницу Вяземского осудили за покупку фальшивых водительских прав.