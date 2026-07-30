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Комсомольчанин купил водительские права за 50 тыс рублей

Водитель приговорён к ограничению свободы.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре за подделку документов осужден 42-летний горожанин, купивший водительские права, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сотрудники ДПС остановили автомобиль на дороге и стали проверять документы водителя. Они выглядели подозрительно, и экспертиза подтвердила, что водительские права подделаны. Как выяснилось, горожанин купил их два года назад и заплатил наличными 50 тысяч рублей.

— Суд признал комсомольчанина виновным в подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ) и приговорил к 5 месяцам ограничения свободы, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее жительницу Вяземского осудили за покупку фальшивых водительских прав.