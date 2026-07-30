Беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области, есть пострадавший

В Пензенской области беспилотники атаковали склад Wildberries, в результате пострадал один человек, около 200 сотрудников эвакуированы. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
— Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, на место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты, силы МЧС и сотрудники правоохранительных органов. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем.
Утром 24 июля по предприятию в Кирове ударила украинская ракета. Кроме того, украинские беспилотники поразили склады Wildberries. Также масштабные пожары начались в логистических центрах компании в Петербурге и Ленинградской области.
22 июля основательница компании Татьяна Ким заявила, что атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, сотрудников Wildberries является актом международного терроризма. По ее словам, организация делает все возможное для безопасности своих работников. Отдельно она отметила, что в настоящий момент маркетплейс поддерживает разработку системного решения по страхованию от терактов.