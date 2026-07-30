Беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области, есть пострадавший

22 июля основательница компании Татьяна Ким заявила, что атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, сотрудников Wildberries является актом международного терроризма. По ее словам, организация делает все возможное для безопасности своих работников. Отдельно она отметила, что в настоящий момент маркетплейс поддерживает разработку системного решения по страхованию от терактов.