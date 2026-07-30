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В Пензенской области ликвидируют пожар после атаки ВСУ на склад Wildberries

На территории склада Wildberries начался пожар после атаки украинских БПЛА в Пензенской области. Спасатели тушат открытое горение, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», — написал Мельниченко.

На место прибыли бригады скорой помощи, пожарные, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Губернатор призвал жителей не снимать и не публиковать последствия атаки и работу ПВО.

Вчера после атаки БПЛА компания RWB эвакуировала логистический объект Wildberries в Рязани. Склад временно прекратил приём поставок, а находившиеся там товары сняли с продажи. Позднее компания сообщила о локализации пожара и сохранности основной части товаров и складских помещений. Ночью над Рязанской областью уничтожили 45 беспилотников.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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