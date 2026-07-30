В Пензенской области ликвидируют пожар после атаки ВСУ на склад Wildberries

Вчера после атаки БПЛА компания RWB эвакуировала логистический объект Wildberries в Рязани. Склад временно прекратил приём поставок, а находившиеся там товары сняли с продажи. Позднее компания сообщила о локализации пожара и сохранности основной части товаров и складских помещений. Ночью над Рязанской областью уничтожили 45 беспилотников.