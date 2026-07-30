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Во Львове произошли взрывы

В Львовской области действует воздушная тревога.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли во Львове на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Подробности не приводятся.

Сирены работают в Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновецкой областях.

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