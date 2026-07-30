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Самолет Южно-Сахалинск — Оха вернулся в аэропорт после столкновения с птицей

Самолет, выполнявший рейс Южно-Сахалинск — Оха, через некоторое время после взлета вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей. Об этом в четверг, 30 июля, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Самолет, выполнявший рейс Южно-Сахалинск — Оха, через некоторое время после взлета вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей. Об этом в четверг, 30 июля, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По результатам осмотра воздушного судна повреждений не обнаружено. Все пассажиры вылетели в пункт назначения на резервном лайнере.

— Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований по орнитологическому обеспечению полетов, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее лобовое стекло треснуло во время полета суперджета из Санкт-Петербурга в Москву. Инцидент произошел во время взлета воздушного судна 2 июля. Экипаж заметил неполадку и вернулся в аэропорт вылета. Никто из пассажиров не пострадал.