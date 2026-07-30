Самолет Южно-Сахалинск — Оха вернулся в аэропорт после столкновения с птицей

Ранее лобовое стекло треснуло во время полета суперджета из Санкт-Петербурга в Москву. Инцидент произошел во время взлета воздушного судна 2 июля. Экипаж заметил неполадку и вернулся в аэропорт вылета. Никто из пассажиров не пострадал.