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Около 200 человек эвакуировали со склада Wildberries под Пензой из-за атаки БПЛА

Около 200 сотрудников склада Wildberries в Пензенской области эвакуировали после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Источник: Life.ru

«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», — пишет он.

По словам губернатора, к месту происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчёты, подразделения МЧС и правоохранители. Спасатели работают на месте возгорания, где сохраняется открытое горение.

Ранее объединённая компания Wildberries и Russ официально подтвердила локализацию возгорания на складском объекте в Рязани. Согласно заявлению пресс-службы, оперативные действия позволили минимизировать ущерб: основная номенклатура товаров уцелела, а складские площади, предназначенные для хранения, остались практически неповреждёнными. Напомним, силы противовоздушной обороны отразили массовый налёт беспилотников на Рязанскую область. За ночь были сбиты 45 дронов. При падении обломков пострадали люди, а также несколько объектов — в частности повреждения получили частный дом и нежилое здание в Рязани. Медицинская помощь понадобилась шести жителям, всех отвезли в больницы. По некоторым данным, ВСУ применили дроны FP-1 при атаке на Рязань.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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