Хабаровчанин осуждён за уклонение от призыва

В Хабаровске за уклонение от призыва на военную службу осужден местный житель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С мая 2024 по декабрь 2025 года он регулярно получал повестки в военкомат для прохождения военно-врачебной комиссии, но игнорировал их. Когда было возбуждено уголовное дело об уклонении от призыва, хабаровчанин не приходил и на судебные заседания. Так как по месту жительства найти его не удалось, призывника объявили в розыск, нашли и поместили в СИЗО, а на его имущество был наложен арест.
В суде хабаровчанин полностью признал свою вину и раскаялся.
— Суд признал обвиняемого виновным в уклонении от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Арест имущества отменен приговором суда, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, призывник из Советской Гавани оштрафован на 30 тысяч рублей за уклонение от призыва.