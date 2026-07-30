Хабаровчанин осуждён за уклонение от призыва

С мая 2024 по декабрь 2025 года он регулярно получал повестки в военкомат для прохождения военно-врачебной комиссии, но игнорировал их. Когда было возбуждено уголовное дело об уклонении от призыва, хабаровчанин не приходил и на судебные заседания. Так как по месту жительства найти его не удалось, призывника объявили в розыск, нашли и поместили в СИЗО, а на его имущество был наложен арест.