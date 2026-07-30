Информация о минировании здания мэрии Якутска не подтвердилась

Ранее сообщалось, что на электронную почту мэрии поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании на проспекте Ленина, 15. Руководство эвакуировало всех сотрудников, а экстренные службы оцепили территорию. На время проверки движение по улице Курашова перекрыли от проспекта Ленина до улицы Ярославского. Жителей и гостей Якутска призвали сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.