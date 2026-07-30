Водитель питбайка погиб в ДТП с автобусом № 64 в Челябинске

Накануне вечером на улице Молодогвардейцев в Челябинске произошла смертельная авария. У дома № 3 столкнулись питбайк «GRX», за рулем которого был 38-летний мужчина, и автобус «Волгабус», следовавший по маршруту № 64. Общественным транспортом управлял 43-летний мужчина.