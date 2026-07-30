Новости Красноярского края 30 июля: бензин, ливень, спасение медведя

Поводом для разбирательства стал иск от предпринимателя Алексея Клименкова. В августе 2025 года владелец сети Валерий Конуркин занял у него 5 миллионов рублей под проценты, оформив поручительство на свои компании. Деньги так и не вернули, самого Конуркина ранее признали банкротом. Суд официально включил требование Клименкова на сумму более 5,4 миллиона рублей в реестр кредиторов «Ценалома».