Новости Красноярского края 30 июля: бензин, ливень, спасение медведя

Четверг, 30 июля, обрушил на Красноярский край непогоду: мощные ливни остановили трамваи, затопили дороги и заставили власти некоторых округов вводить режим повышенной готовности. Водители продолжают искать бензин, сверяясь с онлайн-картами. Известная сеть дискаунтеров «Ценалом» проходит процедуру банкротства. Есть и позитивные новости — парализованный медведь Кузя успешно долетел на лечение. Главные события дня читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Что с бензином в Красноярске 30 июля: цены на бензин, лимиты на АЗС.
По данным ежедневного индекса «Петрол Плюс», средняя цена на бензин в Красноярском крае на 30 июля составила: АИ-92 — 80,91 рубля за литр, АИ-95 — 85,17 рубля, дизель — 95,7 рубля.
Разброс цен на конкретных заправках остается внушительным. Крупнейшие федеральные сети удерживают минимальные прайсы. На их АЗС литр АИ-92 стоит 63 рубля, АИ-95 — 67,59 рубля, дизель — 83,56 рубля. У других крупных сетевиков цены значительно выше: АИ-92 продают за 80,4 рубля, АИ-95 — за 85,4 рубля, а дизельное топливо обходится почти в 100 рублей (99,9 ₽).
Максимальная стоимость традиционно зафиксирована на частных независимых станциях: литр АИ-92 доходит до 110 рублей, за АИ-95 просят 120 рублей, а премиальный АИ-100 бьет антирекорды с ценником в 140 рублей.
На большинстве проверенных федеральных и крупных региональных станций действует ограничение на продажу топлива — не более 40 литров в одни руки. Кроме того, далеко не на каждой АЗС разрешено наливать бензин в канистры. Периодически на региональных заправках горючее и вовсе отсутствует.
Ситуация с бензином в Красноярском крае находится на ежедневном контроле правительства региона.
Где пробки утром 30 июля в Красноярске?
Сильный дождь парализовал дорожное движение в краевой столице. Утром 30 июля в Красноярске наблюдаются 9-балльные пробки. Худшая ситуация сложилась на Октябрьском мосту, где из-за нескольких ДТП трафик встал в глухую пробку, заблокировав подъезды со стороны правого берега. Исторический центр города также скован заторами из-за массовых перекрытий улиц. Бордовым цветом на картах горят улица Брянская, перекрытый участок улицы Мужества и Коммунальный мост в сторону левого берега.
Почему не ходят трамваи в Красноярске утром 30 июля?
Осадки нанесли серьезный удар по правому берегу: из-за подтопления путей мэрия была вынуждена временно остановить движение трамваев. Там, где нет ливневой канализации, коммунальщики с ночи беспрерывно откачивают воду. Левобережье стихия не затронула, поэтому общественный транспорт там ходит по расписанию.
Последствия ливня в Красноярске 30 июля 2026.
Как рассказали в управлении дорог, всю ночь коммунальные службы боролись с последствиями потопа, откачав с проезжей части почти 550 кубометров воды — объем целого 25-метрового бассейна. В первую очередь спецтехника сушила традиционные проблемные участки со сложным рельефом на улицах Ломоносова, Красной Армии, Брянской, Парашютной, Тотмина, Лесной, Электриков, проспекте Свободном, а также в переулках Медицинском и Афонтовском.
Днем ликвидация последствий стихии продолжилась без остановок: на дороги вывели 14 единиц водооткачивающей техники. Сейчас машины осушают улицы Мичурина, Котовского, Семафорную, Лесопильщиков, Цементников, Щорса, Авиаторов и Кутузова. Параллельно рабочие прочищают засорившиеся ливневки. Городская администрация напоминает: заявки на откачку луж с городских дорог принимает служба 005. Если же затопило придомовую территорию двора, жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ.
Какие населенные пункты затопило в конце июля 2026.
В поселке Дрокино ливень вновь затопил территории СНТ «Палати» и «Монамур».
На юге края, в Минусинске, из-за продолжительных дождей дороги превратились в реки. Администрация округа ввела режим повышенной готовности. Жителей просят без острой нужды не выходить на улицу и не пользоваться личными авто. Если ваш дом или участок находится под угрозой затопления, звоните в ЕДДС (круглосуточно): 8−391−32−500−61, 8−391−32−202−05.
Также из-за ливня вышла из берегов река Оя неподалеку от села Ермаковское. Там затопило 11 участков, 6 жилых домов. Спасатели и сотрудники МЧС России эвакуировали 15 человек, в том числе 4 детей. Люди разместились у знакомых и родственников.
Тем не менее для пострадавших от паводка готов пункт временного размещения. Он рассчитан на 120 человек.
Уровень воды в реке Оя 30 июля составляет 318 см при критическом 290 см. Ситуация на контроле краевого МЧС.
Новая онлайн-карта ремонта дорог в Красноярском крае.
Краевой Минтранс запустил полезный сервис для автомобилистов на портале системы «112». Теперь водители могут в режиме реального времени отслеживать состояние дорожных объектов.
В разделе «Дороги» появилась интерактивная карта с актуальными данными о ремонте магистралей в Красноярске и на региональных трассах. Пользователи могут узнать протяженность ремонтируемого участка, наименование подрядчика, сроки выполнения работ и посмотреть фотографии «до» и «после». Как отметил министр транспорта края Дмитрий Зотин, сервис поможет водителям заранее корректировать маршруты и планировать поездки. В текущем сезоне в регионе запланирован ремонт 87 дорожных объектов.
Сеть дискаунтеров «Ценалом» признана банкротом.
Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом сеть магазинов бытовой техники «Ценалом» и «Лесосибирскую Торговую Компанию» («ЛТК»). В отношении «Ценалома» уже введена процедура наблюдения.
Поводом для разбирательства стал иск от предпринимателя Алексея Клименкова. В августе 2025 года владелец сети Валерий Конуркин занял у него 5 миллионов рублей под проценты, оформив поручительство на свои компании. Деньги так и не вернули, самого Конуркина ранее признали банкротом. Суд официально включил требование Клименкова на сумму более 5,4 миллиона рублей в реестр кредиторов «Ценалома».
Парализованный медведь Кузя улетел на лечение.
Трогательная история спасения получила продолжение. Медведь Кузя, у которого отказали задние лапы, успешно перенес перелет из Красноярска в столицу. Животное транспортировала команда парка «Земля Прайда».
Авиакомпания «Аэрофлот» доставила Кузю в специальной клетке на широкофюзеляжном самолете. Сейчас косолапый пациент находится под наблюдением столичных ветеринаров — ему предстоит длительное обследование и лечение.
Оперативная сводка МЧС: крупный пожар в СНТ «Палати».
За минувшие сутки красноярские спасатели потушили 6 возгораний. Крупный инцидент произошел в СНТ «Палати» (село Дрокино). Там вспыхнули жилой дом и баня, огонь привел к обрушению кровли. Пламя грозило перекинуться на соседние участки, но 19 сотрудников МЧС и добровольцы успели отстоять строения. Огонь уничтожил 153 квадратных метра площади. Предварительной причиной пожара названо нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
Без документов и крова над головой осталась молодая семья с ребенком, сообщают местные жители.
Еще один пожар ликвидировали в селе Верхнепашино — там из-за короткого замыкания сгорел дощатый навес с ленточным станком и отходами лесопиления. Обошлось без пострадавших.
Ливни и град 30 июля 2026.
Синоптики и спасатели предупреждают об опасных метеоявлениях. 30 и 31 июля центральные и южные округа края накроют сильные ливни, грозы и крупный град. Шквалистый ветер усилится до 15−20 метров в секунду, возможны порывы свыше 25 метров в секунду.
Одновременно с этим на севере региона (в Эвенкии и Туруханском округе), а также местами в центральных районах установится аномальная жара — воздух прогреется до +30…+35 градусов и выше, что серьезно осложнит лесопожарную обстановку.