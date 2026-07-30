Экс-вице-мэр Владивостока Наталья Соколова получила 11,5 лет колонии

Соколову арестовали в декабре 2022 года. Полтора года она провела в СИЗО, в мае 2024-го была переведена под домашний арест. В декабре 2025-го ей предъявили новое обвинение и снова отправили в СИЗО, но уже в январе 2026-го апелляция вернула домашний арест. Из назначенного срока ей зачтут 1,5 года в СИЗО и 2 года 3 месяца под домашним арестом — фактически в колонии Соколова проведёт меньше.