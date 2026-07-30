Экс-вице-мэр Владивостока Наталья Соколова получила 11,5 лет колонии

Суд приговорил экс-вице-мэра Владивостока Наталью Соколову к 11,5 года колонии за взятки и махинации с землёй. Её также оштрафовали на 10 миллионов рублей. Бывшую чиновницу взяли под стражу прямо в зале заседаний. Соколову признали виновной по трём эпизодам: получение взятки и превышение должностных полномочий. Срок она будет отбывать в колонии общего режима, сообщили «Новости VL» из зала суда.
Напомним, дело рассматривали с декабря 2024 года. Первый эпизод — передача территории Спортивного рынка структурам предпринимателя Александра Ясина. Второй — продажа участка на сопке Шошина гаражному кооперативу, после чего там начали строить многоэтажки. Третий — взятка в виде строительства бассейна в загородном доме от компании «Ремстройцентр» за выдачу участка на Садгороде под застройку.
Соколову арестовали в декабре 2022 года. Полтора года она провела в СИЗО, в мае 2024-го была переведена под домашний арест. В декабре 2025-го ей предъявили новое обвинение и снова отправили в СИЗО, но уже в январе 2026-го апелляция вернула домашний арест. Из назначенного срока ей зачтут 1,5 года в СИЗО и 2 года 3 месяца под домашним арестом — фактически в колонии Соколова проведёт меньше.
Новое дело, из-за которого Соколову снова помещали в следственный изолятор, касается продажи двух участков на улицах Нерчинской и Фонвизина. Землю продали под гаражи за 5% от кадастровой стоимости — за 28,5 млн рублей, а на участках построили две многоэтажки. Это дело всё ещё рассматривает Первореченский районный суд.
Кроме того, прокуратура через суд пытается изъять у экс-чиновницы дома на Садгороде и участки под ними на общую сумму 27 млн рублей — по версии ведомства, они куплены на доходы, которые Соколова не сумела подтвердить.