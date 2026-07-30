Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries изменил логистические цепочки после удара БПЛА по складу в Пензе

Руководство маркетплейса Wildberries перестроило свои логистические цепочки после ночного удара беспилотников по складу в Пензе. Об этом сообщила пресс-служба компании RWB.

Руководство маркетплейса Wildberries перестроило свои логистические цепочки после ночного удара беспилотников по складу в Пензе. Об этом сообщила пресс-служба компании RWB.

Прием поставок и отгрузка заказов начали осуществлять на других объектах компании, добавила пресс-служба.

Как сообщал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, при ударе по складу пострадал один человек. На объекте произошел пожар — масштабы возгорания не уточнялись. Из здания эвакуировали 200 человек.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше