Wildberries изменил логистические цепочки после удара БПЛА по складу в Пензе

Руководство маркетплейса Wildberries перестроило свои логистические цепочки после ночного удара беспилотников по складу в Пензе. Об этом сообщила пресс-служба компании RWB.
Прием поставок и отгрузка заказов начали осуществлять на других объектах компании, добавила пресс-служба.
Как сообщал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, при ударе по складу пострадал один человек. На объекте произошел пожар — масштабы возгорания не уточнялись. Из здания эвакуировали 200 человек.
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