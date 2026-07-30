В Канске 14-летний школьник сообщал о «бомбах», чтобы не ходить в школу

Как рассказали в ведомстве, подросток дважды в январе и один раз в марте отправлял сообщения об опасных предметах в учебном заведении, чтобы сорвать занятия. Ещё одно ложное сообщение он отправил летом юристам в Свердловской области — от чужого имени.