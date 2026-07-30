В Канске 14-летний школьник сообщал о «бомбах», чтобы не ходить в школу

В Канске 14-летний подросток задержан за ложные сообщения о теракте. Он так делал, чтобы не ходить в школу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Как рассказали в ведомстве, подросток дважды в январе и один раз в марте отправлял сообщения об опасных предметах в учебном заведении, чтобы сорвать занятия. Ещё одно ложное сообщение он отправил летом юристам в Свердловской области — от чужого имени.
Сообщения приходили через чат-боты мессенджера классному руководителю, завучу и директору. Адресаты немедленно сообщили в полицию, были приняты меры безопасности.
Возбуждены четыре уголовных дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ответственность по этой статье наступает с 14 лет.
Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде, решается вопрос о помещении в спецучреждение.
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