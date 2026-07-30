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Число погибших из-за землетрясения в Японии достигло 28

По информации генсека кабинета министров страны Минору Кихары, среди них и граждане, чья смерть предположительно может иметь отношение к последствиям катастрофы.

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю достигло 28 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

«В это число, — сказал он, — включены и те, чья смерть предположительно может иметь отношение к последствиям землетрясения».

В результате землетрясения многие дома остались без света, воды и газа. В некоторых районах разрушены дома, повреждены дороги и мосты.

Помощь в ликвидации последствий землетрясения оказывают около 4,6 тыс. бойцов Сил самообороны Японии.

Землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых мощных в стране за последние годы.