Число погибших из-за землетрясения в Японии достигло 28

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю достигло 28 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.
«В это число, — сказал он, — включены и те, чья смерть предположительно может иметь отношение к последствиям землетрясения».
В результате землетрясения многие дома остались без света, воды и газа. В некоторых районах разрушены дома, повреждены дороги и мосты.
Помощь в ликвидации последствий землетрясения оказывают около 4,6 тыс. бойцов Сил самообороны Японии.
Землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых мощных в стране за последние годы.