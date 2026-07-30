Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский суд приговорил убийцу вице-мэра к 20,5 годам

Фигурант признал вину, окончательное наказание сложили с предыдущим приговором и штрафом в 600 тысяч рублей.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве, совершённом в 2001 году. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Фигурант Виталий Зайцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного несколькими пунктами части 2 статьи 105 УК РФ. В судебном заседании он полностью признал вину.

«Приговором суда Зайцев В. В. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении суда.

Однако на основании части 5 статьи 69 УК РФ суд частично сложил это наказание с основным наказанием по предыдущему приговору и полностью сложил с дополнительным.

В итоге окончательное наказание составило 20 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 600 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее редакция «Om1 Новосибирск» сообщала о заметных событиях городской жизни: мать погибшего студента из Новосибирска добивается расследования его таинственной смерти, в зоопарке поселилась новая альпака по кличке Плюша, которую привезли из Чили, а сезон маслят уже открыт — грибники делятся удачными местами в области. Больше новостей о жизни Новосибирска, городских изменениях и важных событиях — на «Om1 Новосибирск».