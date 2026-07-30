Новосибирский суд приговорил убийцу вице-мэра к 20,5 годам

Новосибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве, совершённом в 2001 году. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Фигурант Виталий Зайцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного несколькими пунктами части 2 статьи 105 УК РФ. В судебном заседании он полностью признал вину.
«Приговором суда Зайцев В. В. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении суда.
Однако на основании части 5 статьи 69 УК РФ суд частично сложил это наказание с основным наказанием по предыдущему приговору и полностью сложил с дополнительным.
В итоге окончательное наказание составило 20 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 600 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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